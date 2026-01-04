-3 °С
Мэр Стерлитамака рассказал, как в новогодние праздники в городе убирают дороги

Методикой работы коммунальных служб Эмиль Шаймарданов поделился в социальных сетях.

Эмиль Шаймарданов/vk.com
Фото: Эмиль Шаймарданов/vk.com

«Несмотря на праздничные дни, коммунальные службы города продолжают работать, очищая городские улицы от снега», — сообщил глава Стерлитамака на своей странице ВКонтакте.

По словам мэра, сначала от снега очищаются дороги первой категории, по которым ходит общественный транспорт. Далее от снега убирают дороги второй категории, то есть те, по которым передвигаются маршрутки и другой автотранспорт. Затем расчищаются дороги третьей категории — проезды и дороги частного сектора. Тротуары же очищают только после очистки дорог первой и второй категорий.

Видео: Эмиль Шаймарданов/vk.com
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: стерлитамак
