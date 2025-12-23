-18 °С
В межвузовском кампусе Уфы студенты начали шить тёплую одежду для участников СВО

Волонтёрское движение «Шьем и вяжем для наших. Башкортостан» расширило свои возможности благодаря поддержке Уфимского государственного нефтяного технического университета, резидента межвузовского кампуса. На базе университета стартовал проект по пошиву теплых толстовок для защитников Отечества.

В ходе рабочей встречи в кампусе активисты движения во главе с председателем Гульдар Сибагатуллиной передали студентам готовый крой и материалы, а также представили образцы уже готовых изделий. Работа развернулась в учебных мастерских под руководством доцента кафедры «Технология и конструирование одежды» Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ, кандидата технических наук Заремы Григорьевой.

Студенты 4-го курса оперативно организовали мини-конвейер, распределили задачи и приступили к работе. Для будущих специалистов швейного производства это ценный практический опыт, который одновременно является и реальной помощью участникам специальной военной операции.

«Для студентов это не просто практика и отработка профессиональных навыков, а вклад в общее, по-настоящему благородное дело – поддержку наших бойцов. Каждый стежок – с заботой. Каждый шаг – с благодарностью», – подчеркнула Зарема Григорьева.

Волонтеры выразили благодарность ректору УГНТУ Олегу Баулину и заведующей кафедрой Ольге Будеевой за оперативную организацию процесса, а студентам – за отзывчивость и усердие.

Справка

Создание сети современных университетских кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году планируется ввести в строй 25 таких объектов. Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, на базе которого реализуется инициатива, была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: межвузовский кампус Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
