В Башкирии производитель увеличил выработку стрейч-пленки

Компания ООО «ИМАР ГРУПП», внедрив инструменты бережливого производства, сумела достичь существенного экономического эффекта. Выработка на одного сотрудника здесь возросла на 10%, при этом время производственного процесса уменьшилось на 8%. Это стало возможным благодаря шестимесячной работе экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрата Фахретдинова, достигнутые результаты позволяют компании не только удовлетворить растущий спрос на продукцию, но и укрепить репутацию надежного поставщика. Теперь сотрудникам предстоит тиражировать успешную практику на другие производственные участки.

Пилотным направлением компании ООО «ИМАР ГРУПП» стала оптимизация процесса производства стрейч-пленки толщиной 23 мкм. Внедрив бережливые практики, здесь смогли выявить и устранить ключевые потери без масштабных капитальных вложений.

– Проект показал, что даже на стабильном производстве есть значительные резервы для роста. Мы не просто оптимизировали операции, мы изменили подход к организации труда и вовлекли в изменения каждого сотрудника, – отметила руководитель проекта от РЦК РБ Ильдар Кулбахтин.

при этом были снижены и операционные издержки. Время переналадки оборудования сократилось на 10%, кроме того, уменьшились риски травматизма.

Фото: сайт правительства РБ.