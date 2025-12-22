-18 °С
22 Декабря , 14:14

В Башкирии производитель увеличил выработку стрейч-пленки

Нарастить объемы производства компании «Имар ГРУПП» удалось благодаря внедрению бережливых технологий.  

Компания ООО «ИМАР ГРУПП», внедрив инструменты бережливого производства, сумела достичь существенного экономического эффекта. Выработка на одного сотрудника здесь возросла на 10%, при этом время производственного процесса уменьшилось на 8%. Это стало возможным благодаря шестимесячной работе экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрата Фахретдинова, достигнутые результаты позволяют компании не только удовлетворить растущий спрос на продукцию, но и укрепить репутацию надежного поставщика. Теперь сотрудникам предстоит тиражировать успешную практику на другие производственные участки.

Пилотным направлением компании ООО «ИМАР ГРУПП» стала оптимизация процесса производства стрейч-пленки толщиной 23 мкм. Внедрив бережливые практики, здесь смогли выявить и устранить ключевые потери без масштабных капитальных вложений.

– Проект показал, что даже на стабильном производстве есть значительные резервы для роста. Мы не просто оптимизировали операции, мы изменили подход к организации труда и вовлекли в изменения каждого сотрудника, – отметила руководитель проекта от РЦК РБ Ильдар Кулбахтин.
при этом были снижены и операционные издержки. Время переналадки оборудования сократилось на 10%, кроме того, уменьшились риски травматизма.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
