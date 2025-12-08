-16 °С
В Башкирии предприятие планирует внедрить систему машинного зрения

В текущем году выручка белебеевского НПП «АММА» превысила 3 миллиарда рублей, сообщило руководство предприятия.  

На оперативном совещании, которое провел глава Башкирии Радий Хабиров, обсуждалась деятельность белебеевского НПП «АММА». Это предприятие специализируется на разработке и выпуске оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности ­— металлоконструкций, а также стационарных и мобильных комплексов различного назначения.

По словам руководителя предприятия Михаила Антонова, их продукция востребована у ведущих российских компаний топливно-энергетического комплекса. Номенклатура изделий включает здания для различных служб, блочно-модульные насосные станции, котельные, камеры запуска и приема средств очистки и диагностики, фильтрационные установки и другие технологические блоки. Всего за время работы предприятие выполнило более 900 проектов.

Только в нынешнем году выручка компании выросла более чем в три раза по сравнению с прошлым годом и превысила 3 миллиарда рублей. Как результат, она инвестирует средства в модернизацию производства. В частности, недавно здесь реконструировали цех по выпуску металлоконструкций. В планах на 2026 год — обновить цех по изготовлению технологических трубопроводов. Кроме того, при участии УГНТУ на предприятии начали проектировать современные автоматизированные линии. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

В перспективе также планируют внедрять технологии искусственного интеллекта. В том числе — систему машинного зрения для сортировки заготовок после лазерной резки.

Фото: сайт главы РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
