В Башкирии стартовал поэтический конкурс в рамках проекта «Атайсал»

С инициативой провести конкурс "Атайсал" выступил башкирский композитор, народный артист РБ Рим Хасанов.

- Думаю, что этот проект внесет свой вклад в понимание малой родины, как основы всей жизни, ее начало и продолжение, - рассказал он о проекте.

Поэтический конкурс проводит национальная библиотека им. А.-З. Валиди, ассоциация "Совет муниципальных образований РБ", а также Союз композиторов РБ и Союз писателей РБ.

На конкурс принимаются стихотворения, посвященные малой родине, на двух языках: русском и башкирском. Возраст участников не ограничен. При этом в нескольких возрастных категориях будут выявлены свои победители.

Работы принимаются с 10 января по 6 февраля. Для этого свое произведение необходимо направить сообщением в группу "Атайсал" в ВК. Здесь же можно ознакомиться с положением и условиями конкурса. А его итоги будут подведены до 28 февраля.