-24 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Литература
Сегодня, 10:12

В Башкирии стартовал поэтический конкурс в рамках проекта «Атайсал»

Жителей республики приглашают к участию в конкурсе стихотворений собственного сочинения, посвященных малой родине (6+).

В Башкирии стартовал поэтический конкурс в рамках проекта «Атайсал»
В Башкирии стартовал поэтический конкурс в рамках проекта «Атайсал»

С инициативой провести конкурс "Атайсал" выступил башкирский композитор, народный артист РБ Рим Хасанов.

- Думаю, что этот проект внесет свой вклад в понимание малой родины, как основы всей жизни, ее начало и продолжение, - рассказал он о проекте.

Поэтический конкурс проводит национальная библиотека им. А.-З. Валиди, ассоциация "Совет муниципальных образований РБ", а также Союз композиторов РБ и Союз писателей РБ.

На конкурс принимаются стихотворения, посвященные малой родине, на двух языках: русском и башкирском. Возраст участников не ограничен. При этом в нескольких возрастных категориях будут выявлены свои победители.

Работы принимаются с 10 января по 6 февраля. Для этого свое произведение необходимо направить сообщением в группу "Атайсал" в ВК. Здесь же можно ознакомиться с положением и условиями конкурса. А его итоги будут подведены до 28 февраля.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика