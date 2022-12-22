Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера

Список лауреатов был оглашен в Русском ПЕН-центре, учредившем в 2016 году конкурс. Это региональная общественная организация московских писателей, которая существует с 1989 года. Председателем жюри шестой премии был утвержден писатель Евгений Попов.

На сей раз соискатели конкурса участвовали в пяти номинациях (по правилам жюри и оргкомитет могут каждй раз вводить новые жанры и специальные премии) — «Художественная проза», «Поэзия», «Детская и подростковая литература», «Переводы на русский» и «Киносценарий и драматургия». В последней лауреатами стали уфимские литераторы Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина за цикл рассказов «Схватка» и Айдар Хусаинов, который перевел сборник на русский язык.

Всего жюри рассмотрело 158 произведений, из которых были отобраны работы 29 авторов и четырех переводчиков из десятка российских городов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году конкурс поддержал президентский фонд культурных инициатив. В апреле 2023 года учредитель откроет седьмой сезон премии имени Фазиля Искандера, сообщает газета «Культура».

Фото с сайта lgz.ru.