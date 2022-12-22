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Литература
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Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера

Стали известны лауреаты VI Международной литературной премии имени Фазиля Искандера за 2022 год.

Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера
Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера

Список лауреатов был оглашен в Русском ПЕН-центре, учредившем в 2016 году конкурс. Это региональная общественная организация московских писателей, которая существует с 1989 года. Председателем жюри шестой премии был утвержден писатель Евгений Попов.

На сей раз соискатели конкурса участвовали в пяти номинациях (по правилам жюри и оргкомитет могут каждй раз вводить новые жанры и специальные премии) — «Художественная проза», «Поэзия», «Детская и подростковая литература», «Переводы на русский» и «Киносценарий и драматургия». В последней лауреатами стали уфимские литераторы Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина за цикл рассказов «Схватка» и Айдар Хусаинов, который перевел сборник на русский язык.

Всего жюри рассмотрело 158 произведений, из которых были отобраны работы 29 авторов и четырех переводчиков из десятка российских городов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году конкурс поддержал президентский фонд культурных инициатив. В апреле 2023 года учредитель откроет седьмой сезон премии имени Фазиля Искандера, сообщает газета «Культура».

Фото с сайта lgz.ru.

Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера
Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера
Башкирские писатели стали лауреатами премии имени Фазиля Искандера
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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