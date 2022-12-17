-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Литература
Сегодня, 10:59

Союз писателей Башкортостана возглавил Айгиз Баймухаметов

34-летний писатель избран председателем правления большинством голосов на XIX съезде.

Союз писателей Башкортостана возглавил Айгиз Баймухаметов
Союз писателей Башкортостана возглавил Айгиз Баймухаметов

Союз писателей Башкортостана объединяет в своих рядах около 300 прозаиков, поэтов, драматургов. В последние пять лет правление союза возглавлял Заки Алибаев – он выступил с докладом о проделанной работе за этот период. Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев дал высокую оценку его деятельности как депутата Госсобрания РБ и руководителя творческого союза. Под аплодисменты коллег ему вручили орден Салавата Юлаева. Народными писателями Башкортостана стали Камиль Зиганшин и Амир Аминев, творчество которых высоко оценивается и на российском уровне.

Баймухаметов Айгиз Гиззатович родился в селе Абзаково Белорецкого района. Член Союза писателей России и Башкортостана с 2014 года, член Союза журналистов Башкортостана и России с 2008 года. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича, имеет множество зарубежных наград. Его книги переводятся на многие языки, по ним ставятся спектакли в республике и театрах России.

С февраля 2020 года - главный редактор республиканского молодёжного журнала «Шонкар».

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика