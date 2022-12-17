Союз писателей Башкортостана возглавил Айгиз Баймухаметов

Союз писателей Башкортостана объединяет в своих рядах около 300 прозаиков, поэтов, драматургов. В последние пять лет правление союза возглавлял Заки Алибаев – он выступил с докладом о проделанной работе за этот период. Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев дал высокую оценку его деятельности как депутата Госсобрания РБ и руководителя творческого союза. Под аплодисменты коллег ему вручили орден Салавата Юлаева. Народными писателями Башкортостана стали Камиль Зиганшин и Амир Аминев, творчество которых высоко оценивается и на российском уровне.

Баймухаметов Айгиз Гиззатович родился в селе Абзаково Белорецкого района. Член Союза писателей России и Башкортостана с 2014 года, член Союза журналистов Башкортостана и России с 2008 года. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича, имеет множество зарубежных наград. Его книги переводятся на многие языки, по ним ставятся спектакли в республике и театрах России.

С февраля 2020 года - главный редактор республиканского молодёжного журнала «Шонкар».