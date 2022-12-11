Финалистов межрегионального конкурса поэтов "Мой Рами" определят 14 декабря

Конкурс начался в день рождения поэта Рами Гарипова - 12 февраля. Проходил в три этапа.

На первый, заочный этап, принимались профессиональные и любительские видеоролики сольного чтения участником поэтического произведения Рами Гарипова. В нем участвовали конкурсанты от 6 до 12 лет, от 12 до 17 лет, взрослые от 18 лет и старше.

Всего жюри прислали более 800 работ, как на башкирском, так и на русском языках. Самой старшей участнице конкурса Назире Сахаповой из Кушнаренковского района 72 года, а самому младшему,Ҡаранаю Минлегулову из Уфы – 6 лет.

В итоге во второй этап – телевизионный конкурс прошли 30 чтецов. Он проходил с 26 августа по 25 сентября. Их работы в течение месяца транслировались по БСТ, зрители могли голосовать за понравившегося участника. По итогам голосования в финал конкурса прошли 18 чтецов.

Финал конкурса состоится 14 декабря в 18:00 в ГКЗ “Башкортостан”. Вход – бесплатный. Ограничение 6+. Проект реализуется за счет гранта Главы Республики Башкортостан Фонда содействия гражданскому обществу. Трансляция мероприятия запланирована по телеканалу БСТ 14 декабря в 23.00 и 18 декабря в 17.00.

- Даже когда читаешь название межрегонального поэтического конкурса "Минең Рәми”, на душе становится трепетно. Ведь этот конкурс посвящается светлой памяти нашего поэта Рами Гарипова, который сыграл огромную роль в защите, сохранении и защите родного языка, башкирского языка, был готов пожертвовать ради него своей жизнью, боролся за его будущее. Рами Гарипов - поистине народный поэт. Очень жаль, что слава приходит к нему с опозданием. Но эта слава велика еще и потому, что она пришла к нему от народа и его величие вечно! - прокомментировала заслуженный деятель искусств Наиля Сафаргулова.

Фото из открытых источников.