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Культура
25 Августа , 04:54

Арсен Шаяхметов: Событийный туризм особенно полезен небольшим городам

22-23 августа 2026 года в историческом парке «Бирская крепость» прошел фестиваль «Бирская старина» — одно из крупнейших событий историко-культурного и событийного туризма в Башкирии. О том, насколько такие события значимы для развития республики, рассказал нашему изданию политолог, старший преподаватель Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов.

Арсен Шаяхметов: Событийный туризм особенно полезен небольшим городамАрсен Шаяхметов: Событийный туризм особенно полезен небольшим городам
Арсен Шаяхметов: Событийный туризм особенно полезен небольшим городам

Акцент на проведение мероприятий событийного формата важный сдвиг для туротрасли региона, подчеркнул Арсен Маратович.  Важная задача на сегодня сделать так, чтобы туризм в республике перестал быть исключительно историей про отдельные природные достопримечательности горы, пещеры, водопады, озера. Формируется более сложная модель, где природный, исторический, этнокультурный и событийный туризм должны работать в связке.
 
И Бирск одна из подходящих локаций для этого. У города есть то, чего невозможно искусственно создать за несколько лет: история, архитектурная среда, локальная идентичность и собственный облик. Поэтому фестиваль, посвященный историческому наследию, позволяет не просто провести праздник, а упаковать городскую историю в понятный туристический продукт. Если человек приезжает на «Бирскую старину», посещает исторический центр, музеи, местные предприятия, рестораны, покупает локальную продукцию, остается на ночь, а затем возвращается с семьей, фестиваль начинает работать как экономический инструмент. Фестиваль становится не конечной точкой посещения, а входом в новый опыт.
 
Здесь есть еще один важный эффект развитие локального предпринимательства. Чем больше туристов приезжает в город, тем выше спрос на гостиницы, кафе, сувенирную продукцию, экскурсии, локальные продукты, транспортные услуги. Поэтому правильно организованный фестиваль способен создавать экономический эффект далеко за пределами самой площадки мероприятия.
 
В этом смысле событийный туризм особенно полезен небольшим городам. У них объективно меньше возможностей конкурировать с Уфой за крупные культурные проекты, зато они могут предложить то, чего нет у мегаполиса  атмосферу, локальную историю и аутентичность.

Фото: из архива Арсена Шаяхметова.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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