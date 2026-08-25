Арсен Шаяхметов: Событийный туризм особенно полезен небольшим городам

— Акцент на проведение мероприятий событийного формата — важный сдвиг для туротрасли региона, — подчеркнул Арсен Маратович. — Важная задача на сегодня — сделать так, чтобы туризм в республике перестал быть исключительно историей про отдельные природные достопримечательности — горы, пещеры, водопады, озера. Формируется более сложная модель, где природный, исторический, этнокультурный и событийный туризм должны работать в связке.



И Бирск — одна из подходящих локаций для этого. У города есть то, чего невозможно искусственно создать за несколько лет: история, архитектурная среда, локальная идентичность и собственный облик. Поэтому фестиваль, посвященный историческому наследию, позволяет не просто провести праздник, а упаковать городскую историю в понятный туристический продукт. Если человек приезжает на «Бирскую старину», посещает исторический центр, музеи, местные предприятия, рестораны, покупает локальную продукцию, остается на ночь, а затем возвращается с семьей, фестиваль начинает работать как экономический инструмент. Фестиваль становится не конечной точкой посещения, а входом в новый опыт.



Здесь есть еще один важный эффект — развитие локального предпринимательства. Чем больше туристов приезжает в город, тем выше спрос на гостиницы, кафе, сувенирную продукцию, экскурсии, локальные продукты, транспортные услуги. Поэтому правильно организованный фестиваль способен создавать экономический эффект далеко за пределами самой площадки мероприятия.



В этом смысле событийный туризм особенно полезен небольшим городам. У них объективно меньше возможностей конкурировать с Уфой за крупные культурные проекты, зато они могут предложить то, чего нет у мегаполиса — атмосферу, локальную историю и аутентичность.

Фото: из архива Арсена Шаяхметова.