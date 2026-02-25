0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
25 Февраля , 17:26

В Уфе пройдёт фестиваль «Классика над Белой рекой»

4 марта в Башгосфилармонии стартует VIII Всероссийский фестиваль камерной и хоровой музыки «Классика над Белой рекой», сообщает пресс-служба филармонии.

В Уфе пройдёт фестиваль «Классика над Белой рекой»
В Уфе пройдёт фестиваль «Классика над Белой рекой»

В этом году фестиваль откроет Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина.

Коллектив представит премьерную программу  «Хоровая музыка Франции». Капелла исполнит сочинения композиторов, внесших вклад в развитие французской хоровой музыки на границе 19-20 веков: Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан  заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, профессор Алсу Хасбиуллина.

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.

 

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru