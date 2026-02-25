В Уфе пройдёт фестиваль «Классика над Белой рекой»

В этом году фестиваль откроет Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина.

Коллектив представит премьерную программу — «Хоровая музыка Франции». Капелла исполнит сочинения композиторов, внесших вклад в развитие французской хоровой музыки на границе 19-20 веков: Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, профессор Алсу Хасбиуллина.

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.