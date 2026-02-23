0 °С
Культура
23 Февраля , 22:48

Ринат Рамазанов из Ay Yola рассказал о своём первом учителе игры на курае

Музыкант посвятил пост в соцсетях кураистуТалгату Мухарлямовичу Нуриеву. 

Народный артист Башкирии Ринат Рамазанов, лидер группы «Аргымак» и участник коллектива Ay Yola, рассказал в соцсетях о своем первом учителе игры на курае Талгате Нуриеве. Недавно ему исполнилось 80 лет.

«Талгат Мухарлямович заложил мне прочный музыкальный фундамент, основу игры на инструменте, который стал моим путеводителем по жизни, — написал Рамазанов. — Заехал навестить его, душевно поговорили, он очень обрадовался моему приходу».

Музыкант посоветовал своим подписчикам находить время, чтобы навещать или хотя бы звонить своим учителям.

«Пусть Всевышний даст ему крепкого здоровья и побольше радостных моментов! — добавил Ринат Рамазанов. — Он воспитал огромное количество достойных кураистов!»

Ранее мы сообщали о том, что группа Ay Yola собирается в европейский тур.

Фото: соцсети Р. РАМАЗАНОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
