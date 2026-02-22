В Башкирии начался конкурс на самый грамотный муниципалитет

Главные задачи конкурса – популяризация башкирского и русского языков; устранение ошибок на вывесках организаций, предприятий, географических объектов, дорожных указателях, в названиях улиц, остановок и других надписях на русском и башкирском языках и т. д.

Участвовать могутмуниципальные образования (городские округа, муниципальные районы). При подведении итогов конкурса будет оцениваться качество организации работы администрации муниципальных образований. Одним из главных критериев оценки станет использование чат-бота «Город без ошибок. Башкортостан» и программы АИС «Башперевод», позволяющей делать сертифицированные переводы.

С положением конкурса, с критериями оценок и более подробными деталями конкурса можно ознакомиться в положении о конкурсе.

В 2025 году участие в конкурсе приняли 14 муниципальных образований: 5 городских округов, 8 муниципальных районов и Советский район г. Уфы. Победили города Стерлитамак и Кумертау, Салаватский район и Советский район г. Уфы.

Фото: пресс-служба «Всемирного курултая башкир»