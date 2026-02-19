0 °С
Культура
19 Февраля , 18:36

Владимир Путин наградил орденом артиста из Уфы Айрата Ахметшина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Башкирского государственного театра кукол Айрата Ахметшина орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Народный артист Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Айрат Ахметшин награждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в указе президента.

«Высокая государственная награда стала признанием уникального дарования мастера, чья жизнь безраздельно посвящена театру кукол. Имя Айрата Ахметшина — золотая страница в истории Башкирского государственного театра кукол, где он служит более 50 лет. Его уникальное актёрское дарование, филигранное мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали искреннюю любовь зрителей и высокий авторитет в профессиональном сообществе», сообщает пресс-служба театра.

Напомним, творческий путь Айрата Ахметшина уже отмечен высшим профессиональным признанием: в 2025 году он стал лауреатом специальной премии «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В 2020 году был удостоен государственной награды Республики Башкортостан — ордена Салавата Юлаева.

Фото: пресс-служба Башкирского государственного театра кукол.

Автор: Надежда РОМАНОВА
