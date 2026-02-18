0 °С
Культура
18 Февраля , 10:33

В Башопере выступят студенты Московской государственной академии хореографии

15 марта в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоится концерт одного из ведущих центров балетного образования России —Московской государственной академии хореографии, сообщает пресс-служба Башоперы.

В концерте примут участие лучшие студенты академии. Программа, которую москвичи представят уфимцам, отражает главные принципы академии — верность классическому наследию и открытость к различным хореографическим стилям.  

В первом отделении зрителям покажут дивертисмент из ярких хореографических номеров. Особое место в программе занимает гран па «Царь-Девица» — постановка хореографа Софьи Гайдуковой на музыку Ц. Пуни, созданная специально для академии к юбилею выдающейся балерины и ректора МГАХ Софьи Николаевны Головкиной, который отмечался в 2025 году. Идея постановки родилась благодаря образу Царь-Девицы из балета «Конек-Горбунок», ставшему визитной карточкой Софьи Николаевны Головкиной. Вдохновившись этим образом, ее внучка — Софья Гайдукова — представила собственную творческую фантазию, отдав дань памяти и восхищения талантом своей бабушки.

Второе отделение концерта — сюита из балета «Коппелия», спектакля, в котором простые детские танцы органично сочетаются с развернутыми балетными партиями, сложными как технически, так и по своим актерским задачам. В постановке задействованы учащиеся всех уровней — от младших классов до выпускников, что позволяет зрителям увидеть путь становления артиста балета уже в годы обучения.

С 2024 года Академию возглавляет народная артистка Российской Федерации Светлана Захарова. За сравнительно короткий срок в жизни МГАХ произошли значимые изменения, в числе которых — активное развитие гастрольной деятельности. Уже второй сезон Академия выступает на ведущих театральных площадках страны, представляя зрителям высокий уровень отечественной балетной школы и живую энергию молодого поколения артистов. Концертная программа, представленная в Уфе, отражает актуальные принципы Академии — верность классическому наследию и открытость к различным хореографическим стилям. В концерте принимают участие лучшие студенты Московской государственной академии хореографии. Их выступления объединяют высокий профессионализм, виртуозную технику и яркую сценическую выразительность. Концерт МГАХ в Уфе станет настоящим праздником для ценителей балетного искусства и заметным событием в культурной жизни города. В первом отделении зрителям будет представлен дивертисмент из ярких хореографических номеров.

Фото предоставлено пресс-службой Башоперы.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
