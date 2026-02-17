В Уфе прошёл предпремьерный показ остросюжетного фильма о Мусе Джалиле

В центре сюжета — фрагмент жизни поэта, который в годы Великой Отечественной войны оказался в немецком плену и в созданном там национальном легионе «Идель-Урал», объединившем татар, башкир, чувашей и представителей других национальностей. В легионе была организована подпольная группа, которая вела борьбу с фашистами.

Название фильму дала старинная татарская народная песня «Кара урман» (в переводе «черный, дремучий лес»), которая становится лейтмотивом и главной метафорой философского фильма.

Режиссер и автор сценария — уроженец Уфы, известный кинодокументалист Радик Кудояров. Для него это первый опыт полного метра в художественном жанре.

Режиссерская концепция превращает фильм из биографической драмы в масштабное полотно о неизбежности возмездия и моральной победе героя.

— Это кино не только о поэте, а в принципе о человеке, о выборе, который иногда встаёт перед ним в экстремальных условиях. Это история о мечте в тех условиях, когда человек понимает, что дни его сочтены. Это история об известном человеке, но одновременно и притча, — подчеркнул режиссер.