17 Февраля , 10:17

В Уфе прошёл предпремьерный показ остросюжетного фильма о Мусе Джалиле

В Уфе прошел предпремьерный показ полнометражного остросюжетного художественного фильма «Кара урман — Черный лес» (18+), сообщает ИА «Башинформ».

Фильм посвящен судьбе выдающегося татарского поэта, военкора, Героя Советского Союза (посмертно) Мусы Джалиля (1906-1944). Премьеру фильма приурочили к 120-летию со дня его рождения, которое отмечалось 15 февраля.

В центре сюжета  фрагмент жизни поэта, который в годы Великой Отечественной войны оказался в немецком плену и в созданном там национальном легионе «Идель-Урал», объединившем татар, башкир, чувашей и представителей других национальностей. В легионе была организована подпольная группа, которая вела борьбу с фашистами. 

Название фильму дала старинная татарская народная песня «Кара урман» (в переводе «черный, дремучий лес»), которая становится лейтмотивом и главной метафорой философского фильма. 

Режиссер и автор сценария  уроженец Уфы, известный кинодокументалист Радик Кудояров. Для него это первый опыт полного метра в художественном жанре.

Режиссерская концепция превращает фильм из биографической драмы в масштабное полотно о неизбежности возмездия и моральной победе героя.

 Это кино не только о поэте, а в принципе о человеке, о выборе, который иногда встаёт перед ним в экстремальных условиях. Это история о мечте в тех условиях, когда человек понимает, что дни его сочтены. Это история об известном человеке, но одновременно и притча,  подчеркнул режиссер.

С 19 февраля фильм выйдет в прокат уфимских кинотеатров «Родина» и «Ультра».

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.

 
 
Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
