0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
16 Февраля , 17:57

В Башкирии пройдут гастроли ансамбля песни и танца Белгородской филармонии

13, 14 марта в Уфе и Стерлитамаке состоятся гастроли ансамбля песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной филармонии, сообщает пресс-служба Башгосфилармонии.

В Башкирии пройдут гастроли ансамбля песни и танца Белгородской филармонии
В Башкирии пройдут гастроли ансамбля песни и танца Белгородской филармонии

Артисты Белгородской филармонии выступят с концертной программой «Белгородские карагоды» (6+) в Башгосфилармонии и Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении в рамках федеральной программы «Мы — Россия». 

Ансамбль считается визитной карточкой Белгородской области. По словам его руководителя Юлии Черновой, особый колорит концертной программе придают яркие костюмы, разработанные на основе традиционных национальных костюмов Белгородской области. «Вышитые рубахи и сарафаны, богато украшенные женские головные уборы, тканые пояса... Костюмы буквально оживают в движении», — говорит руководитель ансамбля.

В основе программы «Белгородские карагоды» — песни и танцы Белгородской области, а также произведения белгородских композиторов. Коллектив знакомит жителей других регионов России с многогранным песенным, танцевальным и инструментальным наследием народной культуры юга России и белгородского фольклора. Зрители услышат русские народные и авторские песни белгородских композиторов, песни-сценки, песни-хороводы, частушки и увидят хореографические номера и танцы. Инструментальные наигрыши, игра на ложках и фольклорных инструментах также стали изюминкой программы.

Концерт «Белгородские карагоды» в рамках федеральной программы «Мы — Россия» в мае 2024 года тепло приняли в Саранске, Казани, Нижнем Новгороде, Владимире и Рязани. 

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото: Белгородская государственная филармония.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru