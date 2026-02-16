В Башкирии пройдут гастроли ансамбля песни и танца Белгородской филармонии

Артисты Белгородской филармонии выступят с концертной программой «Белгородские карагоды» (6+) в Башгосфилармонии и Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении в рамках федеральной программы «Мы — Россия».



Ансамбль считается визитной карточкой Белгородской области. По словам его руководителя Юлии Черновой, особый колорит концертной программе придают яркие костюмы, разработанные на основе традиционных национальных костюмов Белгородской области. «Вышитые рубахи и сарафаны, богато украшенные женские головные уборы, тканые пояса... Костюмы буквально оживают в движении», — говорит руководитель ансамбля.

В основе программы «Белгородские карагоды» — песни и танцы Белгородской области, а также произведения белгородских композиторов. Коллектив знакомит жителей других регионов России с многогранным песенным, танцевальным и инструментальным наследием народной культуры юга России и белгородского фольклора. Зрители услышат русские народные и авторские песни белгородских композиторов, песни-сценки, песни-хороводы, частушки и увидят хореографические номера и танцы. Инструментальные наигрыши, игра на ложках и фольклорных инструментах также стали изюминкой программы.

Концерт «Белгородские карагоды» в рамках федеральной программы «Мы — Россия» в мае 2024 года тепло приняли в Саранске, Казани, Нижнем Новгороде, Владимире и Рязани.

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Фото: Белгородская государственная филармония.