15 Февраля , 16:10

В Уфе представили проект, посвящённый экспериментам в искусстве

Арт-проект «Авангард» состоялся в рамках музыкально-литературного фестиваля «Фритоника» при поддержке представительства Ассамблеи народов мира в РБ.

Представительство Ассамблеи народов мира в РБ.
Фото: Представительство Ассамблеи народов мира в РБ.

На одной площадке собрались музыканты, поэты и художники. Они представили зрителям серию экспериментальных коллабораций и перформансов.

Почетным гостем мероприятия стал известный саксофонист Сергей Летов, исполнивший свои знаковые композиции. Идейным вдохновителем и организатором проекта выступила Алия Юнусова (Alya Lee), сообщили в представительстве Ассамблеи народов мира.

В программе приняли участие рок-группы «Реверсивные отношения», DiBash, «Нейросфера», блюз-рок-дуэт SYNDROME, проект «Вот именно!», музыкант Айнур Ахметов (Mr Moon), певица и поэтесса Виктория Майер, поэтесса из Казани Диана Давлетбердина, фолк-группа Shuralé, автор-исполнитель Дамир Аитбаев, рок-группа JARET, поэт Евгений Калашников, рок-исполнитель Виктор Реаниматор, поэтесса Рената Нарзи. Визуальное пространство дополнили работы художников Shaitan Shihan, Олега Кайбышева, Наили Фазлетдиновой, Айши Молодцовой.

— Наш проект «Авангард» — это не про громкие имена, а про смелость быть собой. Мы собрали людей, которые говорят на разных языках искусства, но понимают друг друга без слов. Так рождается нечто настоящее — то, что остается с тобой после аплодисментов. Мы очень надеемся, что мероприятие расширило возможности для междисциплинарного взаимодействия в регионе и привлекло внимание уфимской публики к экспериментальным форматам, — подчеркнула Алия Юнусова.

Артисты и художники — участники проекта были удостоены благодарственных писем Ассамблеи народов мира за вклад в развитие культурного многообразия и популяризацию современных форм творчества.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
