В Башдрамтеатре пройдёт премьера спектакля «Бунт невесток»

Музыкальную комедию по знаменитой пьесе узбекского писателя, драматурга Саида Ахмада поставил приглашенный режиссер Уланмырза Карыпбаев. Уланмырза Карыпбаев — театральный режиссер из Кыргызстана, выпускник Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге. За свою карьеру он поставил около 45 спектаклей в театрах Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, России и Южной Кореи. Имя киргизского режиссера известно и башкирскому зрителю. В 2024 году на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» Уланмырза Карыпбаев был награжден в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Ак кеме»/ «Белый пароход» (Ч. Айтматов), который поставил в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре им. К. Жантошева.

Комедия «Бунт невесток» — первая работа режиссера Уланмырзы Карыпбаева на сцене Башдрамтеатра, а в следущем году планируется еще одна премьера. Над спектаклем «Фарман ханым» работала постановочная группа в составе художника-постановщика Альберта Нестерова, композитора Урала Идельбаева, хореографа Алимжана Кайратулы (Казахстан), хормейстера Анель Сиргебаевой (Казахстан, Астана); автор перевода произведения с русского на башкирский язык Динара Каюмова.

Сюжет спектакля таков: Фарман-биби (ханым) заботливая мать, милейшая бабушка и огненная свекровь в одном флаконе. Есть у нее семь сыновей и шесть невесток, беспрекословно выполняющие каждое ее поручение, ибо все это семейство живет под одной крышей в любви да не в согласии. Нигора — так зовут седьмую невестку, которой так и хочется «перезагрузить» свекровь, чтобы большой дом закружился в вихре счастья и свободы. Зреет план — бунт.

Спектакль в жанре музыкальной комедии погружает зрителей в яркий мир узбекской культуры, где веселые песни переплетаются с зажигательными танцами.

Фото предоставлено пресс-службой Башдрамы.