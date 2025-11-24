-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
24 Ноября , 15:14

В Башдрамтеатре пройдёт премьера спектакля «Бунт невесток»

27 и 29 ноября на большой сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури состоится премьера спектакля «Фарман ханым» («Бунт невесток») (12+), сообщает пресс-служба театра.

В Башдрамтеатре пройдёт премьера спектакля «Бунт невесток»
В Башдрамтеатре пройдёт премьера спектакля «Бунт невесток»

Музыкальную комедию по знаменитой пьесе узбекского писателя, драматурга Саида Ахмада поставил приглашенный режиссер Уланмырза Карыпбаев. Уланмырза Карыпбаев — театральный режиссер из Кыргызстана, выпускник Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге. За свою карьеру он поставил около 45 спектаклей в театрах Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, России и Южной Кореи. Имя киргизского режиссера известно и башкирскому зрителю. В 2024 году на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» Уланмырза Карыпбаев был награжден в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Ак кеме»/ «Белый пароход» (Ч. Айтматов), который поставил в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре им. К. Жантошева. 

Комедия «Бунт невесток» — первая работа режиссера Уланмырзы Карыпбаева на сцене Башдрамтеатра, а в следущем году планируется еще одна премьера. Над спектаклем «Фарман ханым» работала постановочная группа в составе художника-постановщика Альберта Нестерова, композитора Урала Идельбаева, хореографа Алимжана Кайратулы (Казахстан), хормейстера Анель Сиргебаевой (Казахстан, Астана); автор перевода произведения с русского на башкирский язык Динара Каюмова.

Сюжет спектакля таков: Фарман-биби (ханым) заботливая мать, милейшая бабушка и огненная свекровь в одном флаконе. Есть у нее семь сыновей и шесть невесток, беспрекословно выполняющие каждое ее поручение, ибо все это семейство живет под одной крышей в любви да не в согласии. Нигора — так зовут седьмую невестку, которой так и хочется «перезагрузить» свекровь, чтобы большой дом закружился в вихре счастья и свободы. Зреет план — бунт. 

Спектакль в жанре музыкальной комедии погружает зрителей в яркий мир узбекской культуры, где веселые песни переплетаются с зажигательными танцами.

Фото предоставлено пресс-службой Башдрамы.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru