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Культура
Вчера, 11:51

В Башкирии названы победительницы конкурса невест «Йәш килен»

В Балтачевском районе прошел IV Республиканский этноконкурс башкирских невест «Йәш килен», сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества  

В Башкирии названы победительницы конкурса невест «Йәш килен»
В Башкирии названы победительницы конкурса невест «Йәш килен»

В конкурсе принимали участие 11 девушек из Балтачевского, Караидельского, Аскинского, Миякинского, Абзелиловского, Илишевского, Туймазинского, Кигинского, Уфимского, Краснокамского районов и Оренбургской области. Участницы до 35 лет, должны были владеть  башкирским литературным языком или языком своего диалекта, знать традиции и обычаи своего народа, свою родословную (шежере), национальную кухню.

Девушки выступали в этнографическом костюме своего района. Они показывали знание традиций, обычаев башкирского народа. В первый день они рассказали о себе и об истории своей семьи, а также выступили с творческим номером. Во второй день девушки продемонстрировали свое мастерство в рукоделии и кулинарии.

Гран-при конкурса получила Янбердина Лейсан (Уфимский район), первое место завоевала Булатова Аниса (Оренбургская область), второе место разделили Суфиянова Светлана (Балтачевский район), Лукманова Ильнара (Абзелиловский район) и Ильчебаева Гульфария (Кигинский район), третье место - Муртазина Лиана (Миякинский район), Нигаматова Рузина (Караидельский район), Чиглинцева Азалия (Туймазинский район). Все конкурсантки были награждены дипломами и памятными подарками.

В рамках мероприятия знатоки фольклора и члены жюри организовали для руководителей фольклорных коллективов и методистов круглый стол, мастер-классы по жанрам народного творчества, семинар «Свадебные обряды».

Фото пресс-службы РЦНТ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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