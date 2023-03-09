В Уфе в рамках Нуреевских дней покажут уникальные балеты и кинофильмы

В программе мероприятий – два балета, гала-концерт и два кинопоказа.

15 марта в Башопере покажут спектакль, сыгравший судьбоносную роль в жизни Рудольфа Нуреева, – «Журавлиная песнь». Увидев его семилетним мальчиком, будущий великий танцовщик понял, что его жизнь должна быть связана с балетом.

17 марта, в день рождения Рудольфа Нуреева, состоятся сразу два кинопоказа. В 15.30 в Большом зале Башоперы пройдёт премьера документального фильма, посвящённого артисту. В 19.00 в кинотеатре «Синема парк Галерея Арт» впервые в России покажут легендарную запись балета с участием одного из величайших дуэтов XX века - Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн - «Лебединое озеро» в редакции Нуреева для Венской оперы (запись 1966 года).

18 марта зрители увидят ещё один балет, имевший для танцовщика особое значение, - «Сильфида». Роль Джеймса была одной из его самых любимых партий, он блистал в ней многие годы на лучших мировых сценах. И именно этот балет Рудольф Нуреев выбрал для своего прощального выступления на некогда родной сцене Кировского театра в Ленинграде в 1989 году.

19 марта на сцену Башоперы в грандиозном гала-концерте выйдут ведущие солисты театра и приглашённые артисты: прима-балерина «Кремлёвского балета» Александра Криса, солист балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича Данченко Юрий Выборнов, солисты балета Мариинского театра Рената Шакирова и Алексей Тимофеев, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, артисты балета Челябинского театра оперы и балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев.