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Даниил Спиваковский: Башкирия для меня уже стала родной

Заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский поделился впечатлениями о своих выступлениях в городах Башкирии в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ.

Даниил Спиваковский: Башкирия для меня уже стала родной
Даниил Спиваковский: Башкирия для меня уже стала родной

— Башкирия для меня уже стала родной, я тут уже практически живу. Башкирия — замечательная, здесь прекрасные люди и, главное, чудесные зрители, что для артиста очень важно. Нас везде чудесно встречают, и здорово, что теперь есть возможность ездить по маленьким городам, — рассказал гость ЦУР.

Артист уже побывал в Кармаскалинском, Дуванском, Калтасинском, Кигинском и Салаватском районах республики, а впереди спектакли в Уфе, Октябрьском, Бирске, Благовещенске, Агидели, Бижбулякском и Миякинском районах. В течение прошлого года Даниил Спиваковский давал спектакли по программе «Пушкинской карты». Темой моноспектаклей стало патриотическое воспитание. К примеру, артист подготовил постановку по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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