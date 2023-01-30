Даниил Спиваковский: Башкирия для меня уже стала родной

— Башкирия для меня уже стала родной, я тут уже практически живу. Башкирия — замечательная, здесь прекрасные люди и, главное, чудесные зрители, что для артиста очень важно. Нас везде чудесно встречают, и здорово, что теперь есть возможность ездить по маленьким городам, — рассказал гость ЦУР.

Артист уже побывал в Кармаскалинском, Дуванском, Калтасинском, Кигинском и Салаватском районах республики, а впереди спектакли в Уфе, Октябрьском, Бирске, Благовещенске, Агидели, Бижбулякском и Миякинском районах. В течение прошлого года Даниил Спиваковский давал спектакли по программе «Пушкинской карты». Темой моноспектаклей стало патриотическое воспитание. К примеру, артист подготовил постановку по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ