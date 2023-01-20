В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»

Оба – живая история искусства фотографии республики и России. И, конечно, это даже не десятая, и не сотая выставка мастеров фотографии. Но это возможность еще раз посмотреть на мир глазами художника, тем более, и Раиф Бадыков, и Вячеслав Стрижевский отдали десятки лет не просто художественной фотографии, но и репортерской съемке, так что их снимки появлялись в тысячах изданий по всему миру.

- Я пришел посмотреть на двух бабаев, но увидел не их, а двух джигитов. С вашей энергией и вашим талантом не ожидаем окончания вашей творческой биографии, - заметил на открытии замминистра культуры РБ Алмаз Саетов.

Фото Александр ДАНИЛОВ.