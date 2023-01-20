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Культура
Сегодня, 16:48

В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»

Два зала выделил Национальный музей под выставку заслуженных фотохудожников республики – Вячеслава Стрижевского и Раифа Бадыкова. Выставка «Два бабая» приурочена к объявленному президентом России Году педагога и наставника.

В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»

Оба – живая история искусства фотографии республики и России. И, конечно, это даже не десятая, и не сотая выставка мастеров фотографии. Но это возможность еще раз посмотреть на мир глазами художника, тем более, и Раиф Бадыков, и Вячеслав Стрижевский отдали десятки лет не просто художественной фотографии, но и репортерской съемке, так что их снимки появлялись в тысячах изданий по всему миру.

- Я пришел посмотреть на двух бабаев, но увидел не их, а двух джигитов. С вашей энергией и вашим талантом не ожидаем окончания вашей творческой биографии,  - заметил на открытии замминистра культуры РБ Алмаз Саетов.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
В Национальном музее открылась выставка лучших фотохудожников Башкирии «Два бабая»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:мастера фотографиифотохудожникивыставкадва бабаяминкультуры башкириинациональный музейбадыковстрижевский
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