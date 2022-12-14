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Вчера, 13:17

Радий Хабиров начал утро у памятника Мифтахетдину Акмулле

В День башкирского языка он возложил цветы к монументу башкирского поэта и просветителя.

Радий Хабиров начал утро у памятника Мифтахетдину Акмулле
Радий Хабиров начал утро у памятника Мифтахетдину Акмулле

Руководитель республики поздравил собравшихся с Днем башкирского языка и возложил цветы к подножию памятника Мифтахетдину Акмулле, родившемуся в этот день, сообщает пресс-служба главы.

- Мы понимаем, что башкирский язык - язык нации, родной язык, богатство нашего народа, - подчеркнул Радий Хабиров. - Чтобы развивать и сохранять его, он должен быть модным, на нем должна разговаривать молодежь.

Также он вручил стипендии студентам БГПУ им. М. Акмуллы: Айгузель Муртаевой, Юлии Бураковой и Сюзанне Аракелян. Они удостоились награды за успехи в учебе и науке.

День башкирского языка был учрежден в 2019 году указом главы Башкирии и приурочен ко дню рождения Мифтахетдина Акмуллы - 14 декабря.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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