Радий Хабиров начал утро у памятника Мифтахетдину Акмулле

Руководитель республики поздравил собравшихся с Днем башкирского языка и возложил цветы к подножию памятника Мифтахетдину Акмулле, родившемуся в этот день, сообщает пресс-служба главы.

- Мы понимаем, что башкирский язык - язык нации, родной язык, богатство нашего народа, - подчеркнул Радий Хабиров. - Чтобы развивать и сохранять его, он должен быть модным, на нем должна разговаривать молодежь.

Также он вручил стипендии студентам БГПУ им. М. Акмуллы: Айгузель Муртаевой, Юлии Бураковой и Сюзанне Аракелян. Они удостоились награды за успехи в учебе и науке.

День башкирского языка был учрежден в 2019 году указом главы Башкирии и приурочен ко дню рождения Мифтахетдина Акмуллы - 14 декабря.

Фото: пресс-служба главы РБ.