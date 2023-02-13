В Уфе участники кинофестиваля «Свой путь» обсудят пути развития кинематографа

Обсуждение актуальных проблем кинематографа организовано Гильдией продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России при участии Гильдии драматургов Союза кинематографистов России, Башкирского республиканского отделения Союза кинематографистов России, киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.

По мнению организаторов, это обсуждение очень важно для отечественной киноиндустрии. Значимо то, что проходить оно будет в Республике Башкортостан, где действует государственная киностудия, сохранен и успешно функционирует муниципальный кинотеатр и активно действует кинематографическое сообщество.

В круглом столе примут участие: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев, председатель Центрально-Азиатской академии кинематографических искусств

«Ак илбирс» Талайбек Кулмендеев, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссёр Булат Юсупов, неоднократный лауреат национальных премий, двухкратный лауреат телевизионной премии «ТЭФИ», обладатель Гран При и призер престижных международных и всероссийских фестивалей Наталия Гугуева, российский журналист, режиссёр, сценарист, продюсер, шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура» Андрей Райкин, кинорежиссёр, лауреат международных кинофестивалей Рауф Кубаев и другие гости.

Лидеры профессионального сообщества обсудят проблемы национального кинематографа, поделятся опытом его продвижения в своих странах.

Напомним, что международный кинофестиваль «Свой путь» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.