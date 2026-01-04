-4 °С
4 Января , 23:36

Жительница Туймазов лепит снежные скульптуры на деревьях

Жительница Туймазов Энже Мусина второй год подряд создает на деревьях фигурки из снега.

Необычным творчеством она занимается во время прогулок. В прошлом году это были забавные ангелочки Варвара, Тимофей, Мишаня. На этот раз перед туймазинцами предстал новый персонаж — «бабуля-красотуля».

«Совсем не обязательно ждать праздников, чтобы сказать или сделать хорошее. Обнимите сегодня своих бабулечек, и от меня тоже. Скажите теплые слова, им будет приятно», — написала она на своей странице в соцсетях.

Энже Мусина много лет радует жителей города своим творчеством. Она занимается аэродизайном — создает оригинальные композиции из воздушных шаров, сообщает издание «Туймазинский вестник».

Фото: газета «Туймазинский вестник».

Автор: Надежда РОМАНОВА.
