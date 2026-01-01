-9 °С
1 Января , 22:31

В Башкирии состоится фестиваль «Тулуп байрам»

Евразийский музей кочевых цивилизаций приглашает на фестиваль «Тулуп байрам», посвященный традиционной зимней одежде башкирского народа. Праздник состоится 3 января.

Фестиваль «Тулуп Байрам» обещает стать ярким праздником. Организаторы считают, что он поможет сохранить и популяризировать традиции башкирской зимней одежды. Это тулупы, валенки, шали…

Что ждет участников и гостей? Лыжный забег в тулупах — причем на лыжи можно встать только в тулупах, конкурсная программа с призами в нескольких номинациях за лучшие образцы одежды, народные игры, чаепитие и концерт. Участие открыто для всех возрастов — без ограничений, приглашаются мужчины, женщины и дети.

Фестиваль состоится 3 января на территории визит-центра «Тура-хан» в Чишминском районе. Начало в 12 часов. (+6). На празднике ждут всех, кто хочет окунуться в атмосферу настоящей башкирской зимы, продемонстрировать свои семейные реликвии или просто весело и с пользой провести время на свежем воздухе.

Фото автора и организаторов фестиваля.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru