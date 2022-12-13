ЦУР Башкирии отработал более полумиллиона поступивших за год обращений

— Главная задача команды ЦУР Башкортостана — искоренять проблемы. Мы проводим фокус-группы, инициируем совещания, стараемся по максимуму разобраться в ситуациях. Мы завоевали доверие жителей и очень это ценим, — подчеркнула начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Жители республики писали обращения по вопросам частичной мобилизации, дорог, благоустройства, здравоохранения, медицины, общественного транспорта, ЖКХ, вывоза мусора и образования.

С 2021 по 2022 год ЦУР Башкортостана провел 343 прямых включения на канале БСТ и 21 прямой эфир с главами муниципалитетов, министерств и ведомств, инициировал 39 брифингов на актуальные темы.

— За два года центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. На основе аналитики запросов граждан на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах, — сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, Центры управления начали создаваться в регионах России по инициативе президента Владимира Путина. В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. Центр управления Республикой Башкортостан, организованный на базе управления главы РБ по социальным коммуникациям, приступил к работе 19 ноября 2020 года. Деятельность всех 84 ЦУР в стране координирует АНО «Диалог Регионы».