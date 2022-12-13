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#Инцидент
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ЦУР Башкирии отработал более полумиллиона поступивших за год обращений

С 2021 по 2022 год информационные системы ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент» и Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» зафиксировали 514 549 обращений, отработано 506 050 из них.

ЦУР Башкирии отработал более полумиллиона поступивших за год обращений
ЦУР Башкирии отработал более полумиллиона поступивших за год обращений

— Главная задача команды ЦУР Башкортостана — искоренять проблемы. Мы проводим фокус-группы, инициируем совещания, стараемся по максимуму разобраться в ситуациях. Мы завоевали доверие жителей и очень это ценим, — подчеркнула начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Жители республики писали обращения по вопросам частичной мобилизации, дорог, благоустройства, здравоохранения, медицины, общественного транспорта, ЖКХ, вывоза мусора и образования.

С 2021 по 2022 год ЦУР Башкортостана провел 343 прямых включения на канале БСТ и 21 прямой эфир с главами муниципалитетов, министерств и ведомств, инициировал 39 брифингов на актуальные темы.

— За два года центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. На основе аналитики запросов граждан на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах, — сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, Центры управления начали создаваться в регионах России по инициативе президента Владимира Путина. В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. Центр управления Республикой Башкортостан, организованный на базе управления главы РБ по социальным коммуникациям, приступил к работе 19 ноября 2020 года. Деятельность всех 84 ЦУР в стране координирует АНО «Диалог Регионы».

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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