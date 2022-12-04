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#Инцидент
4 Декабря , 21:56

Стерлитамак на три дня останется без света

Администрация Стерлитамака предупреждает жителей о массовых отключениях электроэнергии. С 5 по 7 декабря на нескольких подстанциях города запланированы ремонтные работы.

Стерлитамак на три дня останется без света
Стерлитамак на три дня останется без света

В понедельник, 5 декабря, с 8 час. 30 мин. утра до полудня обесточат дома на улицах Мира, Комсомольской, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса и Хвойной. В этот же день с 13 час. 30 мин. до 17 час. не будет света в многоэтажках на улицах Халтурина, Пушкина, Кутузова, Коммунистической, Худайбердина и Уральского переулка.

Во вторник, 6 декабря, с с 8 час. 30 мин. до полудня отключения также запланированы в некоторых домах на улицах Мира, Комсомольской, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса. С 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. текущий ремонт выполнят на подстанции, обеспечивающей электроэнергией дома на улицах Пушкина, Халтурина, Кутузова, Комсомольской.

В среду, 7 декабря, под отключение попадут жители улиц Диспетчерской, Элеваторной, Деповской, Вагонной, Оренбургского тракта. А также гаражный бокс и СНТ «Ашкадар», сообщает пресс-служба мэрии.

Стерлитамак на три дня останется без света
Стерлитамак на три дня останется без света
Стерлитамак на три дня останется без света
Автор:Надежда РОМАНОВА
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