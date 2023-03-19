В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»

Наставник бело-голубых Алексей Вербов привез в Уфу самый что ни на есть боевой состав: олимпийские чемпионы Волков и Михайлов, первые линии доигровщиков, звездный связующий Майка Кристенсон (кстати бесспорная фигура притяжения послематчевой фан-зоны). Уфимцы выставили также весь основной состав, но на площадку Антон Малышев выпустил за три сета преимущественно второй, а то и третий – перспективный (даже персон из молодежного подбрюшья «Урала»).

Явно нацелившись на благотворительный характер матча (все вырученные средства от билетов «Урал» отдал в пользу Уфимского хосписа), казанцы тоже отказались от своей излюбленной силовой манеры. В итоге оба клуба попотчевали болельщиков переполненного СК «Динамо» качественным, красивым, комбинационным волейболом. Попутно поздравили с днем рождения Максима Михайлова, а центральный «Зенита» Артем Вольвич подарил ректорату Башагроуниверситета для музея фирменную майку в память о его студенчестве в вузе во время выступления за «Урал» на рубеже нулевых-десятых.

Результат встречи никого не должен вводить в заблуждение – в трех партиях сильнее оказался «Зенит-Казань» (18:25, 12:25, 20:25). «Урал» же обкатал новых перспективных игроков в матче с грандом, попутно приберегая лидеров команды.

Последний игровой тур предварительного этапа суперлиги ВК «Урал» проведет на выезде 24 марта. Уфимцы встретятся в гостях в Санкт-Петербурге с ВК «Зенит».

В 28 туре суперлиги 15 марта ВК «Урал» поедет в гости к новосибирскому «Локомотиву» - уфимцам, начиная с предыдущей игры с ВК «Белогорье», предстоит завершить регулярку встречами с лидерами чемпионата.

Фото Валерий ШАХОВ.