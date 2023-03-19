-3 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Игры
Вчера, 21:12

В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»

В 29 туре волейбольной российской суперлиги «Урал» принимал дома безусловного лидера чемпионата ВК «Зенит-Казань». Игра получилась по-настоящему дружелюбной, поскольку никакой турнирной мотивации на данном этапе для обоих клубов не несла.

В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»

Наставник бело-голубых Алексей Вербов привез в Уфу самый что ни на есть боевой состав: олимпийские чемпионы Волков и Михайлов, первые линии доигровщиков, звездный связующий Майка Кристенсон (кстати бесспорная фигура притяжения послематчевой фан-зоны). Уфимцы выставили также весь основной состав, но на площадку Антон Малышев выпустил за три сета преимущественно второй, а то и третий – перспективный (даже персон из молодежного подбрюшья «Урала»).

Явно нацелившись на благотворительный характер матча (все вырученные средства от билетов «Урал» отдал в пользу Уфимского хосписа), казанцы тоже отказались от своей излюбленной силовой манеры. В итоге оба клуба попотчевали болельщиков переполненного СК «Динамо» качественным, красивым, комбинационным волейболом. Попутно поздравили с днем рождения Максима Михайлова, а центральный «Зенита» Артем Вольвич подарил ректорату Башагроуниверситета для музея фирменную майку в память о его студенчестве в вузе во время выступления за «Урал» на рубеже нулевых-десятых.

Результат встречи никого не должен вводить в заблуждение – в трех партиях сильнее оказался «Зенит-Казань» (18:25, 12:25, 20:25). «Урал» же обкатал новых перспективных игроков в матче с грандом, попутно приберегая лидеров команды.

Последний игровой тур предварительного этапа суперлиги ВК «Урал» проведет на выезде 24 марта. Уфимцы встретятся в гостях в Санкт-Петербурге с ВК «Зенит».

В 28 туре суперлиги 15 марта ВК «Урал» поедет в гости к новосибирскому «Локомотиву» - уфимцам, начиная с предыдущей игры с ВК «Белогорье», предстоит завершить регулярку встречами с лидерами чемпионата.

 

Фото Валерий ШАХОВ.

В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
В Уфе ВК «Урал» провел благотворительный матч с казанским «Зенитом»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк зенит-казаньвк зенит санкт-петербург29 турпари суперлигаволейбол россиивербовмалышев
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика