ФК «Уфа» проиграл дома «Шиннику»

В дебюте матча инициативой владели хозяева. Они создали несколько моментов, которые при удаче моги завершиться взятием ворот. Но один раз мяч угодил в штангу, в других эпизодах удачно действовали защитники «Шинника», не позволяя сопернику нанести завершающий удар. Затем ситуация начала меняться. Гости все чаще стали организовывать опасные контратаки, но и им какое-то время не удавалось довести их до гола. «Помогли» хозяева, в не самой опасной ситуации заработав пенальти за хоккейно-силовой прием в собственной штрафной. 11-метровый был исполнен безукоризненно, а вскоре «Шинник» закрепил успех. Проход по правому флангу завершился диагональной передачей в штрафную, и здесь вновь не оплошал Самойлов: он с ходу сумел нанести левой ногой точный и красивый удар по летящему в воздухе мячу, отправив его в сетку.

В начале второго тайма уфимцы после розыгрыша углового в отчаянной сутолоке во вратарской гостей сумели отставание сократить. Символично, что гол записал на свой счет Касинтура – единственный футболист «Уфы», который по-настоящему был заметен на поле и которого после мачта отметил и главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. В дальнейшем встреча протекала достаточно однообразно: хозяева совершали рейды по флангам и пытались навесить мяч в штрафную ярославской команды. Но раз за разом высокорослые защитники гостей воздушные дуэли выигрывали. Что и оставило счет на табло без изменений. Таким образом, «Уфа» проиграла два матча из трех в весенней части чемпионата Первой лиги о вновь оказалась среди команд, которые могут покинуть этот дивизион по итогам сезона.

«Уфа» - «Шинник» (Ярославль) – 1:2 (0:2). Голы: 0:1 – Самойлов (31, с пенальти), 0:2 – Самойлов (40), 1:2 – Касинтура (47).