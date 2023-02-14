Владимир Старцев из Уфы прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя»

В отборочном туре первого выпуска приняли участие 25 человек. Владимиру Старцеву в нем не поддалось препятствие противоход. Однако он прошел сначала в полуфинал, а потом в финал вместе с еще четырьмя игроками.

Как сообщают организаторы шоу, всего в финале сыграют 35 человек. Они будут бороться за выход в суперфинал.

Владимир Старцев в отличие от других не является профессиональным спортсменом. Он работает строителем, а спортом занимается в свободное время.

Также на полосе препятствий в последующих выпусках попробуют свои силы другие уфимцы: программист Всеволод Пильщиков; учитель физкультуры башкирской гимназии № 20 Загир Аминев и атлет Иван Волков.

Победитель суперфинала получит денежный приз в размере 5 млн рублей и титул «Суперниндзя».