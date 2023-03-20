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Башкирия станет побратимом иранской провинции Маркази

Работа по заключению соглашения о признании Башкирии и центральной провинции Ирана Маркази побратимами завершена, сообщила на сегодняшней оперативке в правительстве республики министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Башкирия станет побратимом иранской провинции Маркази
Башкирия станет побратимом иранской провинции Маркази

Она отметила, что с иранской стороны основным партнером Башкирии определена провинция Маркази. Соглашение о побратимстве между двумя регионами России и Ирана будет заключено во время визита в Уфу вице-президента Исламской республики Иран по экономическим вопросам Мохсена Резаи.

Маргарита Болычева также уточнила, что во время трехдневного визита делегации Башкортостана в Иран было заключено не соглашений, как это сообщалось ранее, а контрактов на порядка пять миллионов долларов. Соглашений достигнуто на гораздо большую сумму. Их проработка продолжается. Иранцев, к примеру, заинтересовало высокотехнологичное оборудование производства Башкирии.

- Планируется заключение контракта с иранскими буровыми и сервисными компаниями на поставку высокотехнологичного оборудования для бурения скважин, изготовленного под уникальные требования заказчиков, - анонсировала Маргарита Болычева.

Она также информировала, что иранская сторона проявила интерес к закупкам молочной продукции, ассортимент уточняется. Помимо этого планируется провести работу по определению земельных участков в целях предоставления в аренду инвесторам из Ирана для выращивания сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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