Башкирия станет побратимом иранской провинции Маркази

Она отметила, что с иранской стороны основным партнером Башкирии определена провинция Маркази. Соглашение о побратимстве между двумя регионами России и Ирана будет заключено во время визита в Уфу вице-президента Исламской республики Иран по экономическим вопросам Мохсена Резаи.

Маргарита Болычева также уточнила, что во время трехдневного визита делегации Башкортостана в Иран было заключено не соглашений, как это сообщалось ранее, а контрактов на порядка пять миллионов долларов. Соглашений достигнуто на гораздо большую сумму. Их проработка продолжается. Иранцев, к примеру, заинтересовало высокотехнологичное оборудование производства Башкирии.

- Планируется заключение контракта с иранскими буровыми и сервисными компаниями на поставку высокотехнологичного оборудования для бурения скважин, изготовленного под уникальные требования заказчиков, - анонсировала Маргарита Болычева.

Она также информировала, что иранская сторона проявила интерес к закупкам молочной продукции, ассортимент уточняется. Помимо этого планируется провести работу по определению земельных участков в целях предоставления в аренду инвесторам из Ирана для выращивания сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Фото: соцсети Радия Хабирова.