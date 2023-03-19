Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов СВО

Перед отправкой с гуманитарной помощью в зону СВО кашкинцы передали машину специалистам. Те ее переоборудовали, оснастили и перекрасили под камуфляж, чтобы технику можно было использовать для выполнения военных целей.

«Надеемся, машина поможет нашим парням, а может даже кому-нибудь и жизнь спасет. Автомобиль полностью готов к выполнению боевых задач. Конечно, мы отправили ребятам не пустую машину: загрузили ее всякими полезными вещами и подарками», – рассказали трое одноклассников: Ришат Фаизов, Расуль Зиннатуллин и Ришат Лутфуллин.

Кстати, это не первая их помощь. В предыдущий раз с гумконвоем в зону СВО отправились печки-буржуйки, сделанные руками Лутфуллина и Зинатуллина.

Тем временем, местные жители участвуют в программе «Трезвое село», поскольку ратуют за здоровый, активный и спортивный образ жизни. По их мнению, только так можно осуществить свои мечты и планы. «Мы очень ждем своих ребят домой. Наши дорогие бойцы, возвращайтесь живые и здоровые», – пишут в соцсетях кашкинцы.

Фото со страницы vk.com/sp_askino.