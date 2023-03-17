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Сегодня, 11:30

Благотворительный проект «Радость нашего дома» из Башкирии получил премию «Серебряный лучник»

Социальный проект фонда "Территория счастья" выиграл в номинации "Благотворительность".

Благотворительный проект «Радость нашего дома» из Башкирии получил премию «Серебряный лучник»
Благотворительный проект «Радость нашего дома» из Башкирии получил премию «Серебряный лучник»

Проект "Радость нашего дома" помогает детям, оставшимся без родителей, обрести новую семью. Он существует уже четыре года, а его автором выступает супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова.

За время существования проекта было снято 90 видеороликов, рассказывающих о детях из детских домов республики, их достижениях и увлечениях. Благодаря тому, что проект вышел на федеральный уровень, в создании роликов приняли участие Анна Кузнецова, Лев Лещенко, Михаил Шафутинский, Екатерина Андреева, Дмитрий Дибров и другие известные личности.

В итоге в приемные семьи удалось устроить 55 ребят. Уникальна в этом отношении судьба шестерых детей - братьев и сестер, - которых взяли в одну семью Елена и Денис Куликовы.

Справка

"Серебряный лучник" - ежегодная национальная премия России в области развития общественных связей. В этом году ее вручали уже в 26 раз.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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