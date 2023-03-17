Благотворительный проект «Радость нашего дома» из Башкирии получил премию «Серебряный лучник»

Проект "Радость нашего дома" помогает детям, оставшимся без родителей, обрести новую семью. Он существует уже четыре года, а его автором выступает супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова.

За время существования проекта было снято 90 видеороликов, рассказывающих о детях из детских домов республики, их достижениях и увлечениях. Благодаря тому, что проект вышел на федеральный уровень, в создании роликов приняли участие Анна Кузнецова, Лев Лещенко, Михаил Шафутинский, Екатерина Андреева, Дмитрий Дибров и другие известные личности.

В итоге в приемные семьи удалось устроить 55 ребят. Уникальна в этом отношении судьба шестерых детей - братьев и сестер, - которых взяли в одну семью Елена и Денис Куликовы.

Справка

"Серебряный лучник" - ежегодная национальная премия России в области развития общественных связей. В этом году ее вручали уже в 26 раз.