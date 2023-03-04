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Вчера, 14:40

В Башкирии завершён прием заявок на конкурс грантов главы региона

Фонд грантов главы Республики Башкортостан завершил прием заявок от некоммерческих организаций.

В Башкирии завершён прием заявок на конкурс грантов главы региона
В Башкирии завершён прием заявок на конкурс грантов главы региона

Прежде всего, были учтены те, кто соответствовал требованиям конкурса, — НКО должны участвовать в развитии институтов гражданского общества и реализовать только социально значимые проекты.

В этом году конкурс был проведен в новом формате мини-грантов. Всего было представлено 212 проектов. Запрашиваемая сумма всех конкурсантов составила более 92 миллионов рублей. Общее финансирование конкурса составляет 25 миллионов рублей.

Наиболее популярными направлениями конкурса стали «Культура и искусство» (47 проектов) и «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (39).

Среди муниципалитетов республики лидерами по количеству поданных заявок стали Уфа — 79 заявок, Гафурийский район — 11, Нефтекамск и Стерлитамак направили по восемь заявок.

Победители будут объявлены не позднее 9 мая, а реализация проектов победителей начнется после 12 июня, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой главы Башкортостана.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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