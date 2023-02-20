Башкирия завтра отпразднует День родного языка

День родного языка будет отмечаться 21 февраля. В Башкирии пройдет много мероприятий, посвященных этой дате. Радий Хабиров призвал своих коллег принять активное участие в них.

В школах республики пройдут линейки, о родном языке вспомнят на уроках истории, обществознания, русского языка и литературы. Завтра всех, пришедших в школы, ждут приветствия детей и учителей на родных языках в национальных костюмах.

Кульминацией дня станет литературная встреча «Величие родного языка в литературе» в конгресс-холле «Торатау».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.