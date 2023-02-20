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Башкирия завтра отпразднует День родного языка

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании правительства призвал коллег, весь чиновничий корпус активно участвовать в мероприятиях по случаю Международного дня родного языка.

Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Башкирия завтра отпразднует День родного языка

День родного языка будет отмечаться 21 февраля. В Башкирии пройдет  много мероприятий, посвященных этой дате. Радий Хабиров призвал своих коллег принять активное участие в них.

В школах республики пройдут линейки, о родном языке вспомнят на уроках истории, обществознания, русского языка и литературы. Завтра всех, пришедших в школы, ждут приветствия детей и учителей на родных языках в национальных костюмах.

Кульминацией дня станет литературная встреча «Величие родного языка в литературе» в конгресс-холле «Торатау».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Башкирия завтра отпразднует День родного языка
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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