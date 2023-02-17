В Туймазах на форуме «Атайсал» делились своими наработками школьные театралы и библиотекари

В частности, участники секции «Территория искусства и культуры» обсуждали роль школьных театров в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Как выяснилось, Туймазинский район на треть перевыполнил недавний приказ минобра республики «О реализации программы «Школьный театр» на территории РБ», и сегодня здесь функционирует 41 школьный театр.

В свою очередь за круглым столом секции «Библиотеки района, как пример успешного продвижения проектов земляков, направленных на сохранение традиционных патриотических ценностей», модератором которой выступил писатель и путешественник Камиль Зиганшин, собралось более двух десятков представителей школьных и муниципальных библиотек. Они поделились опытом реализации патриотических и краеведческих проектов, создания этнографических уголков, наработках, позволяющих пополнять свои сайты информацией об участниках Великой Отечественной войны, а также локальных войн.

Далее Зиганшин рассказал об учрежденном им конкурсе «Юные дарования Туймазинского района», который проводится с 2011 года. Он проходит по шести номинациям, победители получают денежные премии.

Спикерами секции также стали директор Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых Айгуль Аминева, директор ЦБС г. Октябрьский Елена Гришкова, которые подготовили доклады о выдающихся туймазинцах.

В свою очередь председатель Союза писателей РБ, главный редактор республиканского молодежного журнала «Шонкар» Айгиз Баймухаметов поделился планом дальнейшей работы с библиотеками.

– Через библиотеки и их работников, через писателей и поэтов мы можем донести до населения объективную истину о том, что происходит сегодня в стране и в мире, – подчеркнул в ходе разговора первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев. – Поэтому давайте вместе с руководителями профильных министерств и ведомств, главами муниципалитетов постараемся сохранить и развивать дальше нашу библиотечную систему, системы культуры и образования. Сейчас очень важно общаться друг с другом не через соцсети и мессенджеры – мы должны видеть друг друга и понимать на уровне эмоций. Сегодня это дорогого стоит.