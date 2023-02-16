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Год полезных дел
Вчера, 17:33

В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» реализовано более 13,5 тысячи полезных дел

Доктор РАЕН, кандидат технических наук, уроженец Кармаскалинского района Михаил Васильевич Малюшин посвятил свою жизнь судоходству. Но о малой родине не забывает.  

В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» реализовано более 13,5 тысячи полезных дел
В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» реализовано более 13,5 тысячи полезных дел

Благодаря его финансовой помощи вышли в свет шесть книг, в том числе о выходцах из его родного села Подлубово – героях Великой Отечественной войны. А еще он помог отремонтировать классы в здешней сельской школе, детсад и библиотеку. Кроме того, на его средства для местного клуба закупили зрительские кресла, а в районной администрации открыли зал трудовой доблести.

Хорошо знакомо кармаскалинцам и имя Рафаиля Саитовича Нурмухамедова. Родному селу Бузовьязы и району нефтяник помогает много лет. Он долгие годы поддерживал Кармаскалинскую среднюю школу № 1, построил в райцентре две современные спортивные площадки, финансировал благоустроительные работы в районе, капитальный ремонт мемориала Славы в райцентре. А в 2021 году благодаря его поддержке в рамках проекта «Атайсал» в парке обновили плиты с именами ушедших на фронт кармаскалинцев, провели капремонт детсада в Бузовьязах, обустроили парк культуры и отдыха «Ак-куль» в селе Кармаскалы.

Всего за годы работы проекта «Атайсал» реализовано свыше 13,5 тысячи добрых дел, а его участниками стали 3,6 тысячи человек. При этом общая стоимость проектов, реализованных за неполные два года, составляет около 900 миллионов рублей.  

Завтра, 17 февраля участники проекта «Атайсал» встретятся в городе Туймазы. В этот день здесь пройдет третий муниципальный форум «Моя малая Родина – Атайсал», в котором примут участие представители 11 муниципалитетов.

Фото предоставлено информотделом администрации Кармаскалинского района.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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