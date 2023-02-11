Больше миллиарда рублей вложено в села Башкирии по проекту «Атайсал»

Он рассказал о поддержке социально значимых проектов, которые ориентированы на развитие сел и деревень и в целом муниципалитетов.

- В этом году на 200 миллионов рублей мы увеличили финансирование программы поддержки местных инициатив, которая очень востребована в сельских районах, - сказал Радий Хабиров. – Хорошо зарекомендовал себя наш региональный проект «Атайсал», начавшийся как общественная инициатива и выросший в масштабный. Помощь населенным пунктам уже превысила один миллиард рублей. И 2023 год мы объявили Годом полезных дел для малой родины. Перед нами стоит много вызовов. Но вопросы мы шаг за шагом решаем. И в развитии останавливаться не намерены.

В формате тематических групп участники совещания из Илишевского, Бакалинского, Буздякского ,Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов вместе с экспертами из министерств и ведомств обсудили проблемы в развитии сельских территорий. Среди них жилищно-коммунальное хозяйство, экология, транспорт, здравоохранение, образование, газификация.

- По итогам сегодняшнего диалога мы подготовим перечень конкретных поручений и все обязательно реализуем, - пообещал Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.