26 Февраля , 15:33

Башкирия и Челябинская область обсудили совместные проекты в промышленности

Углубление промышленной интеграции Башкирии и Челябинской области стало основной темой совещания представителей двух соседних регионов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В рабочем совещании приняли участие вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, министр промышленности, новых технологий и природопользования Челябинской области Михаил Кнауб, а также руководители ведущих промышленных предприятий двух регионов.

Александр Шельдяев отметил, что задача — создать условия для углубления промышленной интеграции, повышения локализации и укрепления технологического суверенитета.

Была представлена презентация предприятий Челябинской области, специализирующихся на производстве для нефтегазовой отрасли. Михаил Кнауб подчеркнул, что она остается стратегическим направлением для регионов. «Укрепление межрегиональных связей, обмен опытом и координация усилий позволяют формировать устойчивую основу для дальнейшего развития промышленности и реализации совместных инициатив», — акцентировал он внимание.

На совещании обсудили возможные форматы дальнейшего взаимодействия.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
