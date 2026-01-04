-3 °С
Экономика
4 Января , 15:08

Горох из Башкирии экспортировали в Египет

Первую отгрузку продукции за границу успешно осуществило ООО «АгроГрант».

пресс-служба управления Россельхознадзора РБ
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора РБ

50 тонн гороха экспортировали из Башкортостана в Египет по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства республики.

Предприятие «АгроГрант» вышло на египетский рынок благодаря Центру поддержки экспорта.

«Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан – это институт системной поддержки предпринимателей. В экспортную деятельность вовлечено 636 компаний, что ставит Башкортостан на третье место в стране по этому показателю», – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Ранее «АгроГрант» уже поставлял продукцию в Чехию, Турцию, Венгрию, Болгарию и Индию.

Видео: Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
