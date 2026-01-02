-19 °С
Бизнес-омбудсмен Башкирии помог предпринимателю вернуть деньги

Благодаря вмешательству Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ, бизнесмену вернули средства за выполненные по контракту работы в размере 800 тысяч рублей, сообщает правительство РБ.

Как выяснилось, коммерсант заключил договор на поставку оборудования с крупным промышленным предприятием. Предприниматель свои обязательства по доставке оборудования выполнил, акты приемки-передачи заказчик подписал без замечаний, но оплату не произвел. Хотя по условиям договора он должен был это сделать в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов.

На момент обращения предпринимателя к бизнес-омбудсмену просрочка оплаты в сумме около 800 тысяч рублей составляла два месяца. И заявитель уже намеревался обратиться в суд.

Однако бизнес-омбудсмену удалось уладить ситуацию во внесудебном порядке, разъяснив заказчику правовые последствия дальнейшей просрочки оплаты и важность добросовестного исполнения контрактных обязательств для деловой репутации. 

В результате задолженность перед предпринимателем в кратчайшие сроки была погашена в полном объеме, и заявитель продолжил свою работу.

«Неоплата выполненных работ по контрактам является серьезной проблемой для предпринимателей, независимо от суммы долга. Предприниматели, выполняя государственные и муниципальные заказы, рассчитывают на своевременные выплаты для поддержания своего кассового потока. Задержка в оплате может привести к нехватке средств для покрытия текущих расходов, к невыплате зарплаты сотрудникам, неуплате налогов, просрочке кредитов, арендных платежей и невозможности принимать участие в других закупках», – пояснила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ, Ирина Абрамова.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
