Агрохолдинг «Башкирский бройлер» завершил инвестпроект

Инвестиционный проект агрохолдинга – «Строительство репродуктора второго порядка по производству яиц финального гибрида бройлера». Его плановая стоимость – 2 млрд 392 млн рублей.

Производительность площадки молодняка и двух площадок родительского стада составит 40 млн инкубационных и 3 млн столовых яиц в год.

Данный проект сельхозпредприятие представило на рассмотрение в марте 2019 года на заседании Инвесткомитета РБ в формате «Инвестиционный час» под руководством главы РБ Радия Хабирова. Инициатива позволила создать 60 новых рабочих мест.

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, производство яиц и мяса птицы – актуальное направление для региона. В планах ведомства нарастить экспортный потенциал АПК республики.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.