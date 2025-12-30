В правительстве Башкирии подвели итоги внешнеэкономической деятельности региона

— Переориентируемся на перспективные рынки и форматы работы, в первую очередь — с Китаем, Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Центр поддержки экспорта показал за 11 месяцев лучшие в России результаты: первое место по объему поддержанного экспорта МСП (29,2 млн долларов) и по числу компаний, заключивших контракты (65). Республика вошла в топ-5 регионов по событийному потенциалу: за пять лет мы провели более 300 значимых мероприятий, — отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Башкирия готовится к открытию новых представительств в Азии, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева. Внешнеторговый оборот республики за январь-октябрь 2025 года составил 3,1 млрд долларов. Главный стратегический успех — сохранение высокой доли несырьевого неэнергетического экспорта на уровне 53,9%. Это свидетельствует о реальной диверсификации, отметила она.

Ключевые достижения 2025 года — договоренности о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка, продолжение строительства технопарка «Бекабад» в Узбекистане, подписание Дорожной карты с Абхазией и работа над инвестиционным кластером с Беларусью. Ведется системная поддержка экспорта: 11 предприятий получили субсидию на логистику на общую сумму 10 млн рублей.

Также утверждена новая Региональная программа развития экспорта «Алга на экспорт!» до 2030 года с целью наращивания несырьевого экспорта до 3,6 млрд долларов, а также Стратегия развития ВЭД, детализирующая работу с 18 опорными странами.

Андрей Назаров поручил проработать вопрос открытия представительств Башкирии при торгпредствах России в Таджикистане, Индии и Вьетнаме.

