Ильшат Фазрахманов: За молоком — будущее башкирского АПК

Он отметил на семинаре, который прошел 24 декабря в Уфе, что животноводство — отрасль, без которой в сегодняшних реалиях невозможно рентабельное сельскохозяйственное производство. «Учитывая низкие закупочные цены на зерновые и зернобобовые культуры, падение цен на сахар и тенденцию, что такое положение дел сохранится еще долго, важно развивать животноводство. Внутри него драйвером развития регионального сельского хозяйства будет молочная отрасль».

Ильшат Фазрахманов сообщил, что к 2030 году в республике должны заработать 50 индустриальных молочных ферм, производящих не менее миллиона тонн товарного молока. Для обслуживания этих ферм будет необходимо не менее миллиона гектаров пашни — это существенный объём.

Он подчеркнул, что развитие молочного скотоводства и строительство индустриальных ферм — основная задача для аграриев республики на ближайшие годы. «Выиграют самые расторопные, так как федеральная поддержка молочной отрасли, включая капексы, когда возмещается до 42 процентов расходов на строительство ферм, будет действовать всего два года и прекратится», — сказал глава регионального аграрного ведомства.

Достичь устойчивого роста товарного производства молока позволили интенсификация отрасли и выход на проектную мощность новых животноводческих площадок, отметил в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства республики Фарит Валитов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, производство товарного молока в этом году увеличилось и составило 783 тысячи тонн (49,4 процента от общего объёма производства). При этом 80 процентов данного объёма — более 630 тысяч тонн — произведено сельхозпредприятиями (632,8 тысячи тонн), что обеспечено в первую очередь реализацией инвестиционных проектов.

Сегодня хозяйства, где реализованы такие проекты, являются лидерами по валовому надою молока и дают от 60 до 180 тонн молока в день. Например, МФ «Урожай» Аургазинского района — до 182 тонн молока в день, «Северная Нива Башкирия» Ермекеевского района — до 96 тонн, ООО «СП Базы» Чекмагушевского района — до 90 тонн, «СП Ашкадарский» Мелеузовского района — до 76 тонн, СПК «Герой» Чекмагушевского района — до 67 тонн.

Лидеры поделились с участниками семинара опытом реализации крупных инвестиционных проектов в молочном животноводстве, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Башкирии.