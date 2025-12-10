В Башкирии производителям пива предоставят налоговые льготы

Депутаты предложили инициировать необходимые изменения в региональное законодательство на ближайшем пленарном заседании Госсобрания РБ.

«Предлагается освободить от налога на имущество организаций за 2025 год, который подлежит уплате в 2026 году, компании, производящие пиво и пивные напитки. Эта мера призвана поддержать отечественных производителей в условиях ужесточения регулирования и роста затрат. Ранее льгота по налогу на имущество организаций этой категории налогоплательщиков уже предоставлялась – отрасль показала рост объемов производства и налоговых отчислений в бюджет. Сейчас производители столкнулись с новым повышением акцизов и удорожанием сырья. Наша задача – создать условия, которые помогут компаниям сохранить объемы производства, рабочие места и обеспечить приток доходов в республиканский бюджет», – приводит мнение председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева пресс-служба парламентариев республики.

Депутаты подчеркнули, что льгота не является безусловной. Установлен ряд экономических и социальных критериев: компании должны обеспечить достойный уровень зарплаты сотрудникам, сохранить рабочие места и гарантировать прирост перечисляемой в бюджет суммы акцизов.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.