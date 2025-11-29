-16 °С
В Башкирии запустят проект «Школа молодёжного предпринимательства»

Старт будет дан 3 декабря в рамках Международной недели бизнеса, которая состоится в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В ходе круглого стола начинающие предприниматели зададут вопросы первым лицам республики, опытным бизнесменам и экспертам молодежной политики. Участникам расскажут, как развить идею до регионального бренда, какие в республике есть меры поддержки молодых предпринимателей и ряд других вопросов.

Особым пунктом встречи станет презентация и старт проекта «Школа молодежного предпринимательства». Напомним, зарегистрироваться на Международную неделю бизнеса можно на официальном сайте события.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор: Артур СМОЛОВ
