В Башкирии запустят проект «Школа молодёжного предпринимательства»

В ходе круглого стола начинающие предприниматели зададут вопросы первым лицам республики, опытным бизнесменам и экспертам молодежной политики. Участникам расскажут, как развить идею до регионального бренда, какие в республике есть меры поддержки молодых предпринимателей и ряд других вопросов.

Особым пунктом встречи станет презентация и старт проекта «Школа молодежного предпринимательства». Напомним, зарегистрироваться на Международную неделю бизнеса можно на официальном сайте события.

Фото пресс-службы правительства РБ.