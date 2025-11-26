В Башкирии введут специальный налоговый режим

«Башкортостан включается в общефедеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, Основные преимущества специального налогового режима – это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган», – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

В рамках экспериментального режима предусмотрены налоговые ставки – 8% с дохода или 20 % с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.

Поступления АвтоУСН будут распределяться между федеральным (46 %) и республиканским (54 %) бюджетами. Ожидается, что введение специального налогового режима станет для предпринимателей поддержкой в условиях значительного снижения со следующего года порога применения упрощенной системы налогообложения: с 60 млн рублей годового дохода до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей с 2027-го и до 10 млн рублей – с 2028-го.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.