-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
26 Ноября , 11:40

В Башкирии введут специальный налоговый режим

В Башкирии с 1 января 2026 года введут специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Соответствующий закон принят Госсобранием РБ, сообщает пресс-служба парламентариев региона.

В Башкирии введут специальный налоговый режим
В Башкирии введут специальный налоговый режим

«Башкортостан включается в общефедеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, Основные преимущества специального налогового режима – это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган», – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

В рамках экспериментального режима предусмотрены налоговые ставки – 8% с дохода или 20 % с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.

Поступления АвтоУСН будут распределяться между федеральным (46 %) и республиканским (54 %) бюджетами. Ожидается, что введение специального налогового режима станет для предпринимателей поддержкой в условиях значительного снижения со следующего года порога применения упрощенной системы налогообложения: с 60 млн рублей годового дохода до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей с 2027-го и до 10 млн рублей – с 2028-го.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru