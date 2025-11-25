-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
25 Ноября , 17:03

Башкирия признана лучшим российским регионом по догазификации

Башкирия находится в пятерке лидеров рейтинга по догазификации, а в группе крупнейших регионов занимает первое место.

Башкирия признана лучшим российским регионом по догазификации
Башкирия признана лучшим российским регионом по догазификации

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов, такие данные представил Координационный центр при правительстве РФ, который отслеживает работу по догазификации по всем субъектам страны в онлайн режиме.

«Всего, начиная с 2021 года, подключено газу 99 населенных пунктов в 26 муниципальных районах, создана возможность газификации 7725 домовладений, из которых 3822 уже газифицированы. До конца года мы планируем подключить еще 16 населенных пунктов», - обрисовал общую ситуацию Альберт Лукманов,

Что касается непосредственно догазификации, то ею было охвачено более 2,2 тысяч сел и деревень, построено более 5 тысяч км газопроводов и смонтированы 463 пункта редуцирования газа. В результате газовики дали возможность получить новый источник тепла и энергии 96 тысячам домовладений. Подключились 68,6 тысячи из них.

Республиканская газовая компания уделяет особое внимание большой категории людей, имеющих специальные сертификаты. «Догазификация домовладений льготных категорий граждан, особенно когда речь идет об участниках СВО и членах их семей, осуществляется в приоритетном порядке. Всего нам было предъявлено 11395 сертификатов, 11040 домовладений мы уже подключили», - рассказал Альберт Лукманов.

Фото: скриншот трансляции.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru