Башкирия признана лучшим российским регионом по догазификации

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов, такие данные представил Координационный центр при правительстве РФ, который отслеживает работу по догазификации по всем субъектам страны в онлайн режиме.

«Всего, начиная с 2021 года, подключено газу 99 населенных пунктов в 26 муниципальных районах, создана возможность газификации 7725 домовладений, из которых 3822 уже газифицированы. До конца года мы планируем подключить еще 16 населенных пунктов», - обрисовал общую ситуацию Альберт Лукманов,

Что касается непосредственно догазификации, то ею было охвачено более 2,2 тысяч сел и деревень, построено более 5 тысяч км газопроводов и смонтированы 463 пункта редуцирования газа. В результате газовики дали возможность получить новый источник тепла и энергии 96 тысячам домовладений. Подключились 68,6 тысячи из них.

Республиканская газовая компания уделяет особое внимание большой категории людей, имеющих специальные сертификаты. «Догазификация домовладений льготных категорий граждан, особенно когда речь идет об участниках СВО и членах их семей, осуществляется в приоритетном порядке. Всего нам было предъявлено 11395 сертификатов, 11040 домовладений мы уже подключили», - рассказал Альберт Лукманов.

Фото: скриншот трансляции.