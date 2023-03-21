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Сегодня, 13:00

Агропром Башкирии взял курс на цифровизацию

Более 70% крупных и средних агропредприятий Башкирии уже применяют цифровые технологии. Об этом сообщил на пленарном заседании Агропромышленного форума премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Агропром Башкирии взял курс на цифровизацию
Агропром Башкирии взял курс на цифровизацию

Глава кабмина региона отметил, что для республики, где доля сельского населения превышает 38 процентов, а это более 1,5 млн человек, устойчивое развитие сельского хозяйства имеет важное значение.

— В прошлом году аграрии республики произвели продукции на 247 млрд рублей с ростом на 28%. Капиталовложения в отрасль превысили 17 млрд рублей, темп роста здесь составил 21%. За пять лет агропромышленный экспорт увеличился у нас в восемь раз  - до 300 миллионов долларов. И если раньше мы поставляли, в основном, сырье, то сейчас – преимущественно переработанную продукцию, — прокомментировал Андрей Назаров.

Одно из важнейших направлений в АПК, по словам премьер-министра, - повышение комфортности сельских территорий для жизни людей.

— В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» более 500 семей республики улучшили жилищные условия. Построено около 90 объектов социальной и инженерной инфраструктуры более чем на 2 млрд рублей. Реализовано 130 проектов благоустройства сельских территорий. Хорошим подспорьем стала программа «Сельская ипотека» — за прошлый год в республике выдано более 790 льготных кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Улучшается медицинское обслуживание: в прошлом году введены 258 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, что позволило дополнительно охватить более 150 тысяч сельчан. Реализуем и другие программы, позволяющие улучшать жизнь на селе: «Земский доктор», «Сельский тренер», «Земский учитель» и другие, — заметил Андрей Назаров.

Активно осваивает сфера сельского хозяйства еще один тренд - цифровизация и автоматизация агропромышленного комплекса.

— У нас уже больше двух третей крупных и средних агропредприятий применяют цифровые технологии. Например, системы дистанционного управления производством — они позволяют отслеживать состояние посевов и корректировать применение удобрений. Важно здесь и более широкое применение БПЛА. Башкирия – один из передовых регионов России по установлению экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Дальнейшая цифровизация и автоматизация влечет рост производительности труда, высвобождение земли. В целом, поспособствует вытеснению массового ручного труда. По мнению экспертов, через 15-20 лет произойдет поляризация: дешевые продукты будут массово производиться на больших роботизированных предприятиях, - предположил Андрей Назаров.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:агропроммеждународный форум в уфепленарное заседаниецифровизация и автоматизация отраслиандрей назаров
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