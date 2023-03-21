Агропром Башкирии взял курс на цифровизацию

Глава кабмина региона отметил, что для республики, где доля сельского населения превышает 38 процентов, а это более 1,5 млн человек, устойчивое развитие сельского хозяйства имеет важное значение.

— В прошлом году аграрии республики произвели продукции на 247 млрд рублей с ростом на 28%. Капиталовложения в отрасль превысили 17 млрд рублей, темп роста здесь составил 21%. За пять лет агропромышленный экспорт увеличился у нас в восемь раз - до 300 миллионов долларов. И если раньше мы поставляли, в основном, сырье, то сейчас – преимущественно переработанную продукцию, — прокомментировал Андрей Назаров.

Одно из важнейших направлений в АПК, по словам премьер-министра, - повышение комфортности сельских территорий для жизни людей.

— В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» более 500 семей республики улучшили жилищные условия. Построено около 90 объектов социальной и инженерной инфраструктуры более чем на 2 млрд рублей. Реализовано 130 проектов благоустройства сельских территорий. Хорошим подспорьем стала программа «Сельская ипотека» — за прошлый год в республике выдано более 790 льготных кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Улучшается медицинское обслуживание: в прошлом году введены 258 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, что позволило дополнительно охватить более 150 тысяч сельчан. Реализуем и другие программы, позволяющие улучшать жизнь на селе: «Земский доктор», «Сельский тренер», «Земский учитель» и другие, — заметил Андрей Назаров.

Активно осваивает сфера сельского хозяйства еще один тренд - цифровизация и автоматизация агропромышленного комплекса.

— У нас уже больше двух третей крупных и средних агропредприятий применяют цифровые технологии. Например, системы дистанционного управления производством — они позволяют отслеживать состояние посевов и корректировать применение удобрений. Важно здесь и более широкое применение БПЛА. Башкирия – один из передовых регионов России по установлению экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Дальнейшая цифровизация и автоматизация влечет рост производительности труда, высвобождение земли. В целом, поспособствует вытеснению массового ручного труда. По мнению экспертов, через 15-20 лет произойдет поляризация: дешевые продукты будут массово производиться на больших роботизированных предприятиях, - предположил Андрей Назаров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.